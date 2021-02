<span style='text-decoration: underline;'>Impact de la pandémie du coronavirus </span>:<br><span style='color:red;'>12,6 millions de voyageurs en moins en 2020</span>

La mobilité des citoyens a fortement diminué durant l’année 2020. Les mesures de prévention et les restrictions en matière de déplacements au niveau des frontières, des dispositions décidées pour freiner les contaminations par le coronavirus, sont à l’origine de ce recul.

Les chiffres avancés, hier, par la police des frontières renseignent bien sûr cette baisse considérable enregistrée en 2020 et estimée à -75% par rapport à l’année 2019. La baisse du nombre de voyageurs concerne aussi bien le trafic aérien que maritime.

Selon le Contrôleur de police, Mohamed Noui Sifi, directeur de la Police des frontières, qui a détaillé les chiffres du bilan établi par les services de son département, quelque 12,6 millions de voyageurs en moins ont été enregistrés durant l’année 2020 contre plus de 16,5 millions en 2019 sur l’ensemble des frontières nationales.

L’intervenant a affirmé que la baisse est de -75%, assurant que durant l’année passée, ses services ont enregistré seulement 4,9 millions de voyageurs, contre 16,7 millions en 2019, ce qui représente une différence de 12,6 millions de voyageurs en moins.

La pandémie du coronavirus est la première raison de ce recul qui s’est fait ressentir depuis la suspension du trafic aérien et maritime. Sur ce point, le Contrôleur de police a fait savoir que la pandémie avait affecté directement le déplacement des individus à travers les frontières, et s’était traduit par la diminution de 75,96 % du nombre des vols (toutes compagnies aériennes confondues), passant de 71.690 vols en 2019 à 17.237 en 2020, soit une différence de 54.453 vols.

Un recul a concerné aussi les dessertes maritimes, détaille le conférencier. En termes de chiffres, 7548 liaisons ont été enregistrées en 2020, contre 9295 en 2019, un déficit de 1747 liaisons, soit -18,79%. Pour ce qui est du trafic routier, on relève 677.289 véhicules qui ont traversé les frontières en 2020, contre 2,4 millions en 2019, une diminution de 1,7 millions de véhicules, soit -72,01%, a-t-il encore affirmé.

M. Sifi a évoqué en second point les mesures prises par la police des frontières pour accompagner les opérations de rapatriement de citoyens bloqués à l’étranger ou en Algérie.

Il a indiqué à ce propos que «les services de la police des frontières ont assuré le traitement des passagers, dans un contexte particulier, marqué par la mise en place des procédures spécifiques, notamment la vérification de l’éligibilité des passagers au rapatriement».

L’intervenant a expliqué la nature des opérations effectuées par les services de la Police des frontières. Il s’agit de la vérification de la conformité des autorisations exceptionnelles d’entrée et de sortie, en sus de l’encadrement, en coordination avec les services concernés, des opérations d’acheminement vers les centres de confinement.

M. Sifi a ensuite avancé le chiffre de 45.983 personnes qui ont été rapatriées dont plus de 40.000 citoyens par voie aérienne, indiquant que le nombre des ressortissants étrangers et des bi-nationaux rapatriés s’est élevé à 141.928 personnes.

Le directeur de la Police des frontières a résumé les mesures prises par ce corps de sécurité pour prémunir ses effectifs ainsi que les contaminations. Il a affirmé que l’application des mesures barrières au sein des effectifs policiers au niveau des sites frontaliers, en les dotant d’équipements de protection individuels, faisant état de 474 cas confirmés au sein des effectifs policiers, dont 4 décès.

Un travail de prévention a concerné les dessertes maritimes où des dispositions ont été décidées pour cibler les équipages des navires.

M. Sifi a affirmé dans ce sillage que «les différentes brigades de la PAF veillent au respect des mesures préventives par les équipages des navires cargo algériens en provenance de l’étranger tout en mettant des restrictions sur la circulation des équipages de navires étrangers sur le sol sauf pour des raisons de service».

Samir Hamiche