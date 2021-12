<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaia</span>:<br><span style='color:red;'>1272 logements et 1311 parcelles avec aide financière attribués en 2021</span>

Pas moins de 1.272 logements, toutes formules confondues, et 1.311 décisions d’attribution de parcelles destinées à l’auto-construction avec une aide de l’Etat d’un million de dinars ont été attribués à leurs bénéficiaires durant l’année 2021 dans la wilaya de Ghardaia, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale du logement (DL).

Ces logements se répartissent selon les formules de location-vente (300) de l’agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), 100 à Ghardaia et 200 à Bounoura, ainsi que 972 logements publics locatifs (LPL), 841 à Ghardaia et 131 à Guerrara, a détaillé Ali Djerbal, directeur du Logement de Ghardaia. Le nombre de logements attribués a connu de nombreuses difficultés pour leur achèvement suite à l’impact de la pandémie du coronavirus qui a forcé de nombreuses entreprises à ralentir, voire à stopper leurs activités par manque de matériaux de construction et de main d’úuvre qualifiée, a-t-il fait savoir. En ce qui concerne l’auto-construction, ce sont 1.311 parcelles individuelles d’une superficie de 200 M2 chacune, accompagnée d’une aides de l’Etat d’un million de dinars par parcelle, qui ont été également remises à leurs bénéficiaires dans les différentes communes de la wilaya, ainsi que 71 parcelles avec aide dans la nouvelle wilaya d’El-Menea durant la même période, a ajouté le responsable.Les pouvoirs publics se sont engagés à accélérer le rythme de réalisation du programme d’habitat pour répondre aux attentes des citoyens, en application de l’instruction interministérielle N-6 du 1er décembre 2012 relative au développement de l’offre foncière publique dans les wilayas du sud et qui vise, outre à résorber l’important déficit en logements accumulé durant des années, à donner aux citoyens le moyen d’accéder à un lot de terrain à bâtir viabilisé, indique-t-on à la DL.