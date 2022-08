<span style='text-decoration: underline;'>Boumerdes</span>:<br><span style='color:red;'>129 tonnes de poudre de lait destinées à la spéculation saisies à Boudouaou</span>

Les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale (GN) de Boudouaou (nord de Boumerdes) ont saisi 5173 sacs de poudre de lait (129 tonnes) stockés à des fins spéculatives et arrêté quatre individus impliqués dans l’affaire, a-t-on appris mercredi auprès d’une source au groupement territorial de la GN.

L’arrestation de ce groupe d’individus est intervenue suite à l’exploitation d’informations faisant état d’un entrepôt sis à la Cité 20 août dans la localité de Boudouaou, exploité pour le stockage de la poudre de lait, a expliqué la cheffe de la cellule de communication et des relations publiques, capitaine Medini Meriem. Après parachèvement des procédures légales et l’obtention d’un mandat de perquisition, les éléments de la GN ont découvert au niveau de cet entrepôt des quantités de poudre de lait, importées et exonérées d’impôts, destinées à la fabrication du lait et dérivés. La quantité saisie, selon la même source, s’élève à 5173 sacs de lait de 25 kg représentant un (129 tonnes et 325 kg), d’une valeur totale dépassant 100 millions DA. Les quatre individus ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou pour «spéculation illicite», «revente de matières premières acquises à des fins de transformation» et «atteinte à l’économie nationale et au trésor public, la poudre de lait étant exonérée d’impôts».