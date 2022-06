<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>13.083 candidats au BEM aujourd’hui</span>

C’est parti pour le coup d’envoi des épreuves du Brevet d’Enseignement du Moyen (BEM) session juin 2022.

La direction de l’éducation de la wilaya de Sidi Bel Abbés compte 13.083 candidats à cette épreuve dont 6.876 filles, répartis à travers les 69 centres d’examen, et les 484 candidats libres qui seront examinés au CEM Djillali Liabes du centre ville de SBA.

Parmi les candidats, on enregistre prés de 409 candidats apprenants à distance, ,70 du pénitencier et six sourds-muets dont quatre de sexe féminin. Tout ce beau monde sera encadré par un effectif de 4.344 administrateurs et surveillants. A noter que la sûreté de Sidi Bel Abbès a mobilisé un important effectif pour le bon déroulement du BEM dont les copies seront corrigées au CEM El Kahina.

Le programme de ce premier jour de lundi est trop chargé avec un record de quatre matières examinées, à savoir l’arabe et la technologie le matin, puis l’éducation Islamique et civile l’après-midi jusqu’à 17 heures.

M.Bekkar