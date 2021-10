<span style='text-decoration: underline;'>El Hamri et Akid Lotfi (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>13.978 unités de pétards et feux d’artifice saisis</span>

El Hamri et Akid Lotfi (Oran) : 13.978 unités de pétards et feux d’artifice saisis

Comme chaque année, à l’approche de la fête religieuse du Mawlid Ennabaoui echarif , le phénomène de la vente des produits pyrotechniques sur les trottoirs et dans les marchés revient.

Pour lutter contre ce phénomène, les éléments de la police d’Oran mènent une guerre sans merci contre les vendeurs de ces produits pyrotechniques qui présentent un vrai danger sur la santé publique. En effet, selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya, ces deux opérations ont été effectuées récemment par les services de la police de la 5ème et 9ème sûretés urbaines, qui ont agi sur la base d’informations faisant état d’individus activant dans la vente illégale et la commercialisation des pétards. La première opération a eu lieu dans le quartier populaire d’El hamri où les policiers ont réussi à mettre la main sur une quantité de 11.961 unités de pétards et feux d’artifice. Deux individus ont été interpellés lors de cette opération a indiqué la cellule. Par ailleurs, 2017 unités de produits pyrotechniques de différentes marques et volumes ont été saisies par les éléments de la 9ème sûreté urbaine au niveau du quartier d’El Akid Lotfi. Le vendeur a été interpellé et sera présenté devant le parquet pour vente illégale de produits prohibés.



Fériel.B