<span style='text-decoration: underline;'>Sétif</span>:<br><span style='color:red;'>13 blessés dans deux explosions suite à une fuite de gaz</span>

Treize (13) personnes ont été victimes de brûlures suite à l’explosion de deux (2) maisons individuelles suite à une fuite de gaz, dans les communes de Beida Bordj et Ain Kebira (au sud et au nord de Sétif), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile (PC).

Les éléments de la Protection civile relevant de la commune d’Ain Azel (sud de Sétif) sont intervenus dimanche matin à la mechta Si Lakhal située dans la commune de Beida Bordj pour évacuer deux femmes (30 et 54 ans) à l’hôpital Youcef Laâmaoui d’Ain Azel, suite à l’explosion d’une maison individuelle composée de 2 étages (rez-de-chaussée et un étage supérieur), a précisé à l’APS le chargé de l’information et de la communication auprès de ce corps constitué, le lieutenant Ahmed Laâmamra. Des membres de famille et voisins des victimes ont transporté avant l’arrivée des secours, avec leurs propres moyens 10 autres victimes puis le transfert de 4 parmi eux à la polyclinique de la même commune à savoir 2 filles de 7 ans (brûlures de 1er degré), une femme 58 ans (brûlures de 3ème degrés), un jeune de 24 ans (brûlure de 1er degré) dont 3 ont été transférés vers l’hôpital Seroub Kheitar d’El Eulma au nord de Sétif. Six autres victimes âgées entre 2 et 50 ans ont été transportées vers l’hôpital d’Ain Azel, selon la même source qui a indiqué que la majorité des victimes avaient des blessures de 1er degré. L’explosion a causé une démolition presque totale de la construction qui s’étend sur une surface de 100m2 et a causé également la destruction d’une partie d’une construction limitrophe de 100m2, a-t-on indiqué. Selon la même source, les éléments de l’unité de la Protection civile sont intervenus durant la même matinée pour une deuxième explosion survenue dans une maison individuelle située à la cité Khelifa Siari à Ain Touila relevant de la commune d’Ain Kebira. L’explosion a causé des blessures à une femme de 38 ans suite à la destruction des fenêtres et portes du rez de chaussée de la construction s’étendant sur 90m2 et qui se compose de deux niveaux supérieurs, selon la même source. Une fuite de gaz serait l’origine des ces explosions, selon la même source.