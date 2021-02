<span style='text-decoration: underline;'>Ils ont semé la terreur parmi les habitants</span>:<br><span style='color:red;'>13 malfaiteurs interpellés à Hassi Bounif</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celle liée à l’atteinte aux biens et aux personnes, les éléments de la gendarmerie nationale ont réussi à mettre la main sur une bande de malfaiteurs, spécialisés dans les agressions avec des armes blanches et vols.

Les membres de cette bande ont longtemps semé la terreur parmi les habitants de la localité de Hassi Bounif, a t-on appris hier du groupement territorial de la gendarmerie nationale d’Oran.

En effet, agissant sur un appel de secours sur le numéro vert 1055, parvenu aux éléments de la gendarmerie nationale de la compagnie d’Arzew faisant état de l’existence d’une bande de malfaiteurs qui agressait des citoyens pour s’emparer de leurs objets de valeur, une investigation a été ouverte et a conduit à l’identification des membres de cette bande. 11 individus âgés entre 20 et 30 ans ont été arrêtés en flagrant délit. L’opération a été soldée par la saisie des armes blanches (9 épées) et 2 fusils à pompes. Lors d’une deuxième opération, deux dealers ont été arrêtés en possession de comprimés de psychotropes dont 29 comprimés de marque «Tramadol 50 mg» et 15 comprimés de marque «Kietyl 6 mg».

Les 13 mis en cause seront présentés devant le parquet à l’issue de l’enquête préliminaire, pour répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs , port d’armes prohibées, vol sous agression d’armes blanches, ainsi que détention et commercialisation de stupéfiants pour les deux dealers.

Fériel.B