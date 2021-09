<span style='text-decoration: underline;'>Naama</span>:<br><span style='color:red;'>13 morts et 7 blessés dans un accident de la circulation</span>

Le bilan de l’accident de la circulation survenu dimanche à Naama s’est alourdi pour atteindre 13 morts après le décès d’une personne parmi les huit blessés, a-t-on indiqué de source hospitalière.

Dans un précédent bilan, la protection civile avait annoncé dans un communiqué, la mort de 12 personne dans un accident qui a causé des blessures graves à huit autres personnes. L’accident a eu lieu à 14h30, suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs activant sur la ligne Sidi Bel Abbes-Boussemghoune (wilaya d’El-Bayadh), sur la route nationale (RN) 6, au lieu-dit Oued Khebaza ( 20 km au nord de la ville de Mecheria). Les services de la Protection civile ont mobilisé 34 agents et cinq officiers, ainsi que six ambulances et trois camions de secours pour transférer les victimes vers les services de la morgue et des urgences médico-chirurgicales de l’Etablissement public hospitalier «Frères Chenafa» de Mecheria. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.