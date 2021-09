<span style='text-decoration: underline;'>Commercialisation illégale de psychotropes et de produits pharmaceutiques</span>:<br><span style='color:red;'>13000 comprimés d’hallucinogènes saisis, 4 individus interpellés à Oran</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, une organisation criminelle organisée activant dans la commercialisation illégale de psychotropes et produits pharmaceutiques vient d’être démantelée par les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant du service de la police judiciaire , a-t-appris hier auprès de la cellule de communication lors d’un point de presse organisé au siège de la sûreté de wilaya d’Oran.

Quatre individus âgés entre 22 et 35 ans , présumés membres de cette organisation spécialisée dans la commercialisation illégale d’hallucinogènes ont été interpellés suite à une vaste investigation ouverte par les éléments de la BRI. Cette opération menée avec brio s’est soldée par la saisie de 13.000 comprimés de psychotropes de marque «Pregabaline et Valium «, a précisé la sûreté de wilaya, en ajoutant que les perquisitions ont permis aussi de saisir des sommes d’argent , des armes blanches , sept téléphones portables et une voiture utilisée dans le transport pour le stockage de la marchandise.

Il s’est avéré que cette bande de malfaiteurs activait aussi dans l’immigration clandestine, car un moteur de marque Yamaha de puissance de 60 chevaux a été saisi lors de la perquisition des domiciles des inculpés.

Selon la cellule de communication de la police , les faits de cette affaire remontent à la semaine passée , quand les éléments de la BRI d’El Hassi et agissant sur des informations faisant état de l’existence d’une bande de malfaiteurs activant dans la commercialisation illégale d’hallucinogènes, dans la partie ouest de la ville , a savoir «les Amandiers» , «Cité Petit « et environs. L’enquête ouverte a permis aux enquêteurs d’identifier et localiser les mis en cause. Munis de mandats de perquisition des domiciles des suspects , les policiers enquêteurs se sont dépêchés sur les lieux où ils ont réussi à mettre la main sur 13.000 comprimés dont 12840 comprimés de marque « Pregabaline 300mg», et 176 comprimés de marque « Valium 10 mg».

La perquisition a permis aux policiers de récupérer des armes blanches ( un fusil à pompe, une hache et un couteau ), ainsi que le moteur de bateau de marque «Yamaha» et la voiture de marque Ibiza.

Pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, détention et commercialisation illégale de psychotropes, ainsi que détention de matériel utilisé dans l’immigration clandestine, les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal correctionnel d’El Othmania à yaghmoracene. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B