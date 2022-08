<span style='text-decoration: underline;'>DEUX RÉSEAUX DE TRAFIC DE DROGUE TOMBENT À L’EST D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>14.865 comprimés d’hallucinogènes et 30 kg de kif traité saisis</span>

14.865 comprimés de psychotropes, une quantité de 30 kg de kif traité, quatre véhicules et des sommes d’argent importante en monnaie nationale et en devise ont été saisis par les éléments de la brigade de stupéfiant, relevant de la police judiciaire d’Oran.

C’est le fruit de deux opérations qui se sont soldées par l’arrestation de cinq personnes âgés de 25 et 35 ans , dont des repris de justice et faisant partie d’importants réseaux internationaux de trafic de drogue démantelés en fin de semaine, apprend-ton hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya d’Oran En effet, les éléments de la brigade anti stupéfiants, relevant du service de la police judiciaire de la sûreté d’Oran, et lors de deux opérations différentes ont réussi à mettre hors d’état de nuire des réseaux internationaux de trafic de stupéfiants, spécialisés dans la contrebande internationale de stupéfiants.

Suite à des informations, parvenues aux services de ladite brigade faisant état de l’existence des réseaux activant dans la contrebande internationale de drogue, le stockage et le transport de kif traité (résine de cannabis), deux individus ont été interpellés en flagrant délit de conclusion d’un marché de vente et d’achat de cette substance. Près de 30 kg de kif traité de résine de cannabis ont été saisis lors de ces opérations. Les investigations menées par les hommes de la police ont conduit à l’identification et à la localisation des autres membres . Munis de mandats de perquisition délivrés par le procureur près le tribunal d’Oran (Fellaoucen), les enquêteurs ont mis la main sur les membres restants de ces deux réseaux.

Les opérations se sont soldées par la saisie de 17.865 comprimés d’hallucinogènes, 30 kg de kif traité, 4 véhicules utilisés dans le transport de la marchandise, des téléphones portables, ainsi qu’une somme d’argent estimée à plus de 82 millions de centimes, et 7.980 euros, représentant les revenus de la vente de cette drogue.

A signaler que les membres de ce réseau ont été présentés jeudi devant le parquet près le tribunal correctionnel de Fellaoucen, pour répondre aux chefs d’inculpation d’appartenance à un réseau criminel international de trafic de drogue, trafic international de stupéfiants, atteinte à la sécurité nationale, atteinte à l’économie nationale, et atteinte à la santé publique, ainsi que blanchiment d’argent et désobéissance aux agents de l’ordre. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B