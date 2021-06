<span style='text-decoration: underline;'>RC Relizane</span>:<br><span style='color:red;'>14 joueurs boudent la reprise d’entrainement</span>

Quatorze joueurs ont manqué la reprise des entrainements du RC Relizane pour protester contre la non-régularisation de leur situation financière, a-t-on appris lundi du staff technique de ce club de Ligue 1 de football.

En course pour le maintien, le «Rapid» reste sur deux bons résultats après avoir accroché le MC Alger en déplacement (2-2) et battu le MC Oran (2-1) à domicile lors de la précédente journée. Deux performances ayant permis aux protégés de Cherif El Ouezzani de respirer après s’être vu défalqués 3 points pour avoir aligné un joueur sous le coup d’une suspension face à l’ES Sétif. Occupant la 14e place avec 26 points, le «Rapid» ne s’est toujours pas tiré d’affaire dans la course au maintien, ce qui a mis en colère son coach après avoir constaté l’absence de plusieurs joueurs à l’entrainement, a-t-on fait savoir de même source.

Cherif El Ouezzani s’était dit, dans ses déclarations à la presse à l’issue du match face au MCO «conscient de la difficulté de la tâche qui attend (son) équipe pour éviter la relégation», incitant ses joueurs à «travailler davantage pour se mettre à l’abri». Le boycott des joueurs intervient au moment où l’équipe doit préparer un périlleux déplacement à Biskra où elle aura fort à faire à l’USB, un sérieux concurrent au maintien, samedi prochain dans le cadre de la 26e journée.

Cherif El Ouezzani, qui a déjà déposé un préavis de démission à cause des problèmes que vit le club et la détérioration de ses rapports avec certains joueurs cadres, attend l’intervention du président Mohamed Hamri pour remettre de l’ordre dans la maison et éviter au RCR de connaitre le même scénario de 2016. A l’époque, cette équipe est rétrogradée en Ligue deux après un court passage parmi l’élite, rappelle-t-on.