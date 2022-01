<span style='text-decoration: underline;'>Sur une distance de 26 km</span>:<br><span style='color:red;'>14 milliards de DA pour achever les travaux de réalisation du dédoublement de la route reliant le port</span>

Une enveloppe supplémentaire de 14 milliards de DA a été allouée pour l’achèvement des travaux de réalisation du dédoublement de la liaison routière reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-ouest sur une distance de 26 km, a-t-on appris mercredi de la directrice des travaux publics de la wilaya, Mokhtaria Mokdad.

Cette rallonge, débloquée dernièrement pour achever les travaux de manière définitive, permet d’accélérer la cadence pour livrer le projet dans les délais impartis, a souligné M. Mokdad dans une déclaration à l’APS. Avec cette dotation, a-t-elle indiqué,l’entreprise de réalisation renforcera les chantiers par l’adoption du système 3X8 pour «livrer ce projet important dans les brefs délais». La responsable de wilaya des travaux publics a fait savoir que tous les efforts seront déployés pour livrer le tronçon avant la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue l’été prochain à Oran. A signaler que ce projet a connu un retard dans la réalisation à cause des contraintes topographiques du site (terrains difficiles), lesquels sont proches de la mer, en plus des problèmes techniques tels que les glissements de terrains et autres qui ont été pris en charge de manière définitive. Lors d’une rencontre mardi soir pour l’examen de ce dossier, en présence de la directrice des travaux publics et le groupement algéro-turc «Makyol» chargé de la réalisation des travaux et le bureau d’études, le wali d’Oran, Saïd Sayoud, a insisté sur l’impératif de livrer le projet du dédoublement de la liaison routière reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-ouest avant le démarrage des Jeux méditerranéens. Ce projet, dont le taux d’avancement a dépassé 90 %, permettra une fois entré en exploitation d’assurer une grande fluidité à la circulation automobile en direction du port.