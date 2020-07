<span style='text-decoration: underline;'>Aïn Defla</span>:<br><span style='color:red;'>14 personnes arrêtées pour atteinte à l’ordre public et préparation de crimes contre les personnes et les biens</span>

14 personnes arrêtées pour atteinte à l’ordre public et préparation de crimes contre les personnes et les biens

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté un groupe de 14 individus, âgés entre 19 et 40 ans, pour atteinte à l’ordre public et préparation de crimes contre les personnes et les biens, a-t-on appris mardi de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Les faits remontent à vendredi dernier vers minuit lorsqu’après avoir pris connaissance d’une bagarre générale à l’arme blanche entre jeunes de la cité des 112 logements du centre-ville de Aïn Defla, les éléments de la 1ère sûreté urbaine ainsi que ceux de la section criminelles relevant de la police judiciaire sont intervenus avec professionnalisme et sang-froid, arrêtant sur place six individus en flagrant délit d’actes de violence y compris à l’adresse des services de sécurité, a-t-on précisé. Huit autres jeunes ayant pris la fuite à la vue des forces de l’ordre ont été identifiés puis arrêtés après l’exploitation d’informations précises relatives au lieu vers lequel ils s’étaient réfugié, a-t-on fait savoir, faisant état de la saisie de trois épées traditionnels, d’un marteau en sus de nombreuses bouteilles en verre que les présumés coupables prévoyaient d’utiliser sous forme de cocktail Molotov. Après accomplissement des procédures réglementaires en vigueur, les mis en cause ont été présentés mardi devant les instances judiciaires territorialement compétentes de Aïn Defla lesquelles ont ordonné leur placement sous mandat de dépôt pour «insoumission avec port d’armes blanches prohibées», «bagarre et attroupement de nuit dans un lieu public» et «nuisances aux riverains», a-t-on indiqué de même source.