<span style='text-decoration: underline;'>Gdyel</span>:<br><span style='color:red;'>14 plaquettes de kif traité saisis à Scalera</span>

Dans le cadre de la lutte con tre la criminalité sous toutes ses formes, surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants, les éléments de la sûreté de daïra de Gdyel ont réussi à mettre fin aux agissement d’une bande de malfaiteurs , spécialisée dans la commercialisation de kif et psychotropes dans les zones urbaines de la localité de Gdyel.

En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la police de la sûreté de Gdyel, faisant savoir l’existence d’un dealer qui commercialise des stupéfiants parmi les jeunes du quartier Scalera, une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification du mis en cause, qui a été interpellé à bord d’un véhicule de marque «Hyundai». Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République, les policiers enquêteurs se sont rendus au domicile du principal mis en cause où ils ont mis la main sur des plaquettes de kif. d’autres quantités ont été saisis chez ses complices. Au total , 14 plaquettes de kif traité, pesant 1,4 kg de kif traité prêt à la consommation, ont été saisies. Pour répondre aux chefs d’accusation de détention et commercialisation de stupéfiants, les trois dealers âgés entre 18 et 31 ans ont été présentés devant le parquet près le tribunal local de Gdyel. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B