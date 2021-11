<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Turck</span>:<br><span style='color:red;'>14 sachets de cocaïne saisis, trois arrestations effectuées</span>

Trois dealers âgés entre 37 et 39 ans ont été interpellés par les éléments de la police de la brigade de recherches et d’intervention relevant du service de la police judiciaire d’Oran.

L’opération s’est soldée par la saisie de 14 petits sachets contenant de la cocaïne. En effet, agissant sur renseignements, les policiers de la BRI ont arrêté deux individus à bord d’une motocyclette, au centre de la localité d’Aïn El Turck. Les deux hommes étaient en possession des quatorze sachets pesant 5,9 g de cocaïne de la bonne qualité , a confirmé hier la sûreté de wilaya dans un communiqué de presse. Poursuivant l’enquête, un troisième complice a été arrêté chez lui. La perquisition du domicile a permis aux enquêteurs de mettre la main sur une somme d’argent estimée à 175.000 DA. L’argent saisi représente les revenus de la vente de la cocaïne. L’opération s’est soldée par la saisie d’une voiture, une motocyclette, et 5 téléphones portables. Pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs et commercialisation de drogue dure, les trois dealers seront présentés devant le parquet aujourd’hui.

Rappelons qu’un dealer âgé de 22 ans a été arrêté par les services de la 15ème sûreté urbaine pour détention et commercialisation de drogue dure et de produits psychotropes. Ce fameux dealer a été arrêté au niveau du boulevard de l’ALN, en possession de 119 comprimés de psychotropes de marque pregabaline 300 mg. Il a été conduit au siège de la 15ème sûreté urbaine pour complément d’enquête, laquelle a conduit à l’arrestation de son complice. La fouille du domicile de ce dernier s’est soldée par la saisie de12,67 g de cocaïne de très bonne qualité.

Fériel.B