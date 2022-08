<span style='text-decoration: underline;'>TROIS RÉSEAUX DE TRAFIC DE DROGUE SOUS LES VERROUS</span>:<br><span style='color:red;'>1410 comprimés «d’Ecstasy» et de «prégabaline» saisis</span>

Pour répondre aux chefs d’accusation de commercialisation, stockage et transport de drogue, six individus faisant partie de trois réseaux de trafic de stupéfiants, ont été présentés hier devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Oran (Tassili), qui a décidé de les mettre tous sous mandat de dépôt.

Il s’agit de la toute récente affaire réalisée par les éléments de la première sûreté urbaine, relevant de la sûreté de wilaya d’Oran. Une affaire qui s’est soldée par la saisie d’une quantité d’hallucinogènes estimée à 1410 comprimés de Prégabaline, ainsi qu’une somme d’argent représentant les revenus de la vente de la drogue , estimée à 26 millions de centimes. En effet, lors de trois opérations, les policiers de la 1 ère S.U ont agi suite à des informations et ont pu démanteler ces trois réseaux et ont mis la main sur 3 véhicules utilitaires, utilisés dans le transport de la marchandise, ainsi que des téléphones portables. Les six individus dont certains d’entre eux sont originaires d’autres wilayas limitrophes ont défilé hier devant le magistrat instructeur pour répondre des chefs d’inculpation d’appartenance à un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic, transport , et stockage de la drogue , atteinte à la santé publique , atteinte à l’économie nationale , détention de matériel d’immigration clandestine ainsi que détention d’armes blanches prohibées de type «6». Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Pour rappel, les éléments de la police d’Oran ont réussi à démanteler plusieurs réseaux criminels spécialisés dans le trafic de la drogue (kif traité, cocaïne et des psychotropes), ainsi que des réseaux de trafic humain (harraga).

Fériel.B