<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>148 millions de DA pour approvisionner 176 établissements scolaires en gaz propane</span>

Une enveloppe de 148 millions de DA a été consacrée dans la wilaya de Mostaganem pour l’approvisionnement de 176 établissements scolaires en gaz propane, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Le wali de Mostaganem, Aissa Boulahia, a insisté, lors d’une réunion dimanche consacrée au secteur de l’éducation, sur la réception dans les plus brefs délais des opérations visant à améliorer les conditions de scolarisation surtout au cycle primaire et dans les zones d’ombre. Concernant l’opération d’aménagement des écoles primaires, les services de la wilaya ont indiqué que le programme touchera, dans une première phase, 27 écoles primaires et sera généralisé aux lycées et CEM ultérieurement suivant la situation de chaque établissement et l’ordre de priorité.

Le wali a également instruit, lors de la réunion qui a donné lieu à l’installation de la nouvelle directrice de wilaya de l’Education, Hassiba Sermoum, de renouveler le mobilier scolaire en veillant sur la qualité dans l’acquisition de ces équipements éducatifs, en plus de signer des conventions avec les privés pour la maintenance des moyens actuels et de valoriser le budget de wilaya.

Lors de la réunion, qui a regroupé les directeurs de l’exécutif et des chefs de dairas, le nouveau programme du secteur, qui porte sur la réalisation de trois groupes scolaires, un lycée et l’extension de 32 classes aux cycles moyen et primaire, a été passé en revue, a-t-on précisé.

Le secteur de l’éducation a bénéficié d’autres projets, notamment la réalisation de six cantines et trois demi pensionnats, afin d’améliorer les conditions de scolarité des élèves paticulièrement dans les zones d’ombre, a-t-on ajout.