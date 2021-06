<span style='text-decoration: underline;'> USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>14ème défaite pour les réservistes</span>

Malgré l’arrivée de l’ancien joueur de l’USMBA Brahmi Samir à la barre technique de l’équipe des réserves, c’est une énième défaite essuyée hier matin face à l’US Biskra sur le score d’un but à zéro.

Un bilan catastrophique et des changements d’entraîneurs inutiles effectués, car le problème est plus profond qu’on le pense. Une équipe des U21 constitue normalement une réserve pour l’équipe senior mais le cas de l’USMBA reste énigmatique. Pourtant, avant le début de saison, on a opté pour le jeune entraîneur et enfant du club (ex stoppeur) Tayeb Belghoul. Ce dernier a eu de la peine pour constituer son équipe car presque tout son effectif était appelé à défendre les couleurs de l’équipe première suite au refus de la FAF d’octroyer les licences des 14 nouveaux joueurs seniors recrutés durant le mercato estival dernier. Petit à petit, et dés le retour des camarades de Belmokhtar en senior, Belghoul a commencé donc à récupérer ses poulains des U21 et les résultats s’amélioraient doucement.

Mais contre toute attente, on annonça la nomination de Laouedj Abbés et ce dernier n’a pas répondu à l’appel vu son expérience sur le terrain. On s’est penché alors vers Brahmi qui accepta la mission mais les résultats n’ont pas suivi avec deux revers d’affilée. Il faut dire que la valse des entraîneurs, dirigeants n’arrange guère la situation. Sur les 26 matchs disputés par les U21 de l’USMBA, on compte aujourd’hui quatre victoires seulement, neuf matchs nuls et quatorze défaites avec une défense perméable qui a encaissé 46 buts.

B. Didéne