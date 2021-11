<span style='text-decoration: underline;'>NOUVELLE SAISIE IMPORTANTE DE DEVISE À L’AÉROPORT D’ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>15.800 euros dissimulés dans des couches-bébé</span>

Une nouvelle tentative de transfert illicite de devise a été déjouée par les éléments de la police aux frontières à l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella.

En effet , mercredi dernier à 4h du matin , une passagère a été interpellée par la police des frontières en possession de 15.800 euros. Le pot aux roses a été découvert grâce à la vigilance d’un agent de la PAF lors d’une opération de fouille des bagages. La somme d’argent en devise a été découverte dans des couches- bébé, confirme notre source. Accompagnée de ses deux enfants, la mis en cause s’apprêtait à quitter le pays en destination de la France sur le vol Oran- Paris de 07h00. La passagère n’avait aucun document qui prouve qu’elle a retiré l’argent d’un compte bancaire au pays. Elle a été arrêtée pour ne pas avoir déclaré la somme aux douaniers. A signaler que la loi en matière de transport de devises par les passagers limite fortement les montants qu’un ressortissant algérien peut faire sortir. Sans déclaration douanière, le voyageur algérien peut transporter jusqu’à 1 000 euros (5.000 euros pour un ressortissant étranger) lorsqu’il quitte l’Algérie. Ce montant peut être porté à 7 500 euros à la condition de présenter une attestation bancaire prouvant que la somme a été retirée d’un compte en devises en Algérie. Or, dans le sens étranger-Algérie, aucune limite d’importation, mais pour les sommes dépassant les 1000 euros, une déclaration douanière est obligatoire. Si le passager ne respecte pas ces règles, il prend le risque de voir les sommes qu’il transporte confisquées. Il peut également faire l’objet de poursuites judiciaires si les montants sont importants. Reste à savoir qu’avec la reprise des vols internationaux, les tentatives de transfert illicites de devises vers l’étranger augmentent dans les aéroports algériens. Grâce à la vigilance des douaniers et des éléments de la police des frontières, des sommes sont régulièrement saisies sur les passagers. A signaler que plusieurs cas similaires ont été enregistrés au niveau de aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella où d’ importantes sommes d’argent en devise non déclarés ont été saisis , et des dizaines de personnes ont été interpellés pour ne pas avoir déclaré l’argent avant d’entrer ou quitter au pays.

Fériel.B