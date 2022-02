<span style='text-decoration: underline;'>Bouira</span>:<br><span style='color:red;'>15 blessés dans une collision entre un bus et un camion près de Dirah</span>

Quinze (15) personnes ont été blessées dimanche matin dans un accident de la route survenu sur la route nationale RN 8 reliant Sour El Ghouzlane à Dirah (Sud de Bouira), selon un bilan provisoire de la protection civile.

L’accident s’est produit à 4h30 du matin sur la RN8 et au lieu dit Ain Djaid suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs assurant la desserte entre Biskra et Alger. Le bilan provisoire fait état de 15 blessés âgés entre 19 et 71 ans, a souligné le chargé de communication de la protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat, dans une déclaration à l’APS.

Selon l’officier Abdat, tous les passagers blessés ont été évacués à l’établissement public hospitalier (EPH) de la ville de Sour El Ghouzlane pour recevoir les soins nécessaires. Le bus transportait 44 voyageurs à destination d’Alger, a encore précisé le Sous-lieutenant Abdat. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.