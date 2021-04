<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>1,5 milliard dans les caisses et retour aux entraînements</span>

1,5 milliard dans les caisses et retour aux entraînements

Après prés d’un mois d’absence des terrains, les joueurs du club phare de la Mekerra sont enfin retournés à de meilleurs sentiments lundi. Ils ont donc repris le chemin des entraînements en prévision du prochain match qui les attend à Bel Abbés pour accueillir la JS Kabylie pour la mise à jour de la 18ème journée du championnat. Le coach Bouakkaz qui nous a révélé que la situation est plus que critique pour son club, va devoir recharger les batteries de son équipe qui affrontera les gars de Djurdjura prévu dans la soirée de dimanche prochain dés 22 heures. A souligner que le club phare de la Mekerra a bénéficié lundi de la somme étatique d’un milliard et demi, et que personne ne sait comment elle va être distribuée, tout en sachant que tous les joueurs n’ont perçu à nos jours aucun centime, soit en primes de matchs ni encore leurs salaires. Un vrai casse-tête pour le DG Abbés Morsli.

B.Didéne