<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS</span>:<br><span style='color:red;'>15 PV dressés et saisie de 136 kilos de produits alimentaires périmés</span>

Les agents de contrôle auprès de la direction du commerce et de la promotion des exportations de Sidi Bel Abbés ont mené ces deux derniers jours une vaste opération d’inspection chez des restaurateurs, des bouchers, des épiceries et des vendeurs de glaces. Cette opération a permis aux agents de la DCP de dresser pas moins d’une quinzaine de procès verbaux, ainsi que la saisie de 100 kilos de produits alimentaires non conformes à la consommation et 36 kilos de viandes avariées.

M. Bekkar