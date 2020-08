<span style='text-decoration: underline;'>Nâama</span>:<br><span style='color:red;'>15 zones d’ombre raccordées aux réseaux de la téléphonie fixe et d’Internet</span>

Quinze (15) zones d’ombre de la wilaya de Nâama ont été raccor dées aux réseaux de la téléphonie fixe et d’Internet, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale d’Algérie Télécoms (AT).

Cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de la direction d’AT visant à renforcer et moderniser le réseau de la fibre optique et celui d’internet de haut débit, l’installation des équipements MSAN, la généralisation de la technique de 4G LTE au niveau des zones d’ombre de la wilaya de Nâama, a souligné le directeur opérationnel d’AT, Samir Daham. Cette opération se poursuit afin de réaliser des projets similaires au profit du plus grand nombre possible de citoyens résidant dans des zones d’ombre, selon le même responsable. Dans le même contexte, au cours du programme sectoriel pour les années 2019 et 2020, plus de 20 km de réseau de fibre optique ont été installés dans des zones rurales et isolées dans le but de raccorder et de faciliter l’établissement de documents administratifs. Grâce à ce programme, les citoyens peuvent disposer de leur argent au niveau de tous les bureaux de poste, reliés au même réseau, a précisé, pour sa part, le directeur local des P et T, Okacha Kendoussi. La wilaya de Nâama dispose actuellement de 32 stations Internet de la 4G , en plus de 59 équipements, installés dans les cités de la wilaya dans le cadre de la généralisation de la technologie MSAN pour la téléphonie fixe et Internet à haut débit. La wilaya compte 26.000 abonnés au téléphone fixe et à Internet, selon M. Kendoussi.