<span style='text-decoration: underline;'>Début aujourd’hui de la vaccination anti-Covid-19 dans les pharmacies</span>:<br><span style='color:red;'>150 000 personnes seront vaccinées chaque mois</span>

Alors les pharmacies se lancent à partir d’aujourd’hui dans la campagne de vaccination contre le coronavirus notamment à Alger comme première étape avant d’élargir cette opération au reste des wilayas des pays, les professionnels du secteur tablent sur 150 000 personnes qui peuvent être vaccinées chaque mois dans les officines pharmaceutiques.

Pour élargir la campagne de la vaccination lancée fin janvier de l’année en cours afin de toucher le maximum de citoyens possible, certaines organisations syndicales représentant les officines ont demandé au ministère de la Santé d’impliquer les pharmaciens. C’est le cas du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO). Selon son secrétaire général, Chafik Rahem, l’implication des pharmaciens est nécessaire pour soutenir les efforts de l’élargissement de la campagne vaccinale dont l’objectif est de diminuer la mortalité et atteindre l’immunité collective qui équivaut à 50 à 60% en Algérie.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a affirmé que la participation de plus de 11 000 pharmaciens répartis à travers le territoire national dans la vaccination sera d’un apport assez important. Il a affirmé que si la corporation arrive à impliquer 40 à 45% des 11 000 officines activant sur le territoire avec en moyenne de 5 vaccinés/jour on fera 150 mille vaccinés par mois.

M. Rahem a indiqué que le ministre de la Santé a donné son accord pour la participation des pharmaciens d’officine dans les efforts de la vaccination anti-Covid-19. Cette décision a été suivie par la parution le 7 août dernier d’un décret autorisant la vaccination dans les officines, sous l’égide des autorités sanitaires du pays.

«Nous rejoignons à peu près les 40 pays qui autorisent la vaccination en officine et il est utile que le pharmacien participe à la campagne de vaccination, car il fait partie du système de santé et son apport est considérable», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est du volet pratique de la vaccination en officines, M. Rahem a rappelé que juste après l’accord du ministre de la Santé, un groupe technique s’est mis en place entre la direction générale de la pharmacie et les équipements de santé, ainsi que le Snapo, le Conseil de l’ordre des médecins et la fédération algérienne des médicaments. Le porte-parole du Snapo a affirmé qu’un guide de vaccination a été mis en place au profit des pharmaciens. Ce document contient un cahier de charges qui exige des pharmaciens d’être formés et qualifiés pour l’acte vaccinal. «Une séance de formation a été organisée au profit des pharmaciens en présentiel et en visioconférence», a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est des estimations quant au nombre de personnes que chaque officine peut vacciner, il table sur la vaccination de 10 personnes par jour et ce chiffre peut aller jusqu’à 30 personnes par jour, programmés sur rendez-vous et selon les capacités de la pharmacie intégrée dans ce mécanisme. Il a indiqué dans ce cadre que «toutes les mesures sont prises pour la disponibilité du vaccin et les conditions de sa préservation».

M. Rahem a affirmé dans le même contexte que toutes les dispositions sont minutieusement prises pour l’approvisionnement ainsi que le stockage.

Samir Hamiche