<span style='text-decoration: underline;'>Des pluies salvatrices après 48 heures de vents de sable</span>:<br><span style='color:red;'>150 hospitalisations et 26 interventions des pompiers à Sidi Bel Abbès</span>

Ces dernières quarante huit heures, presque tout le territoire national a connu un climat rarissime à cause du vent de sable.

La région nord et plus précisément la wilaya de Sidi Bel Abbés, ont connu pendant deux jours, de nuit comme de jour, un ciel totalement empreint de couleur jaune à cause des poussières émanant des vents de sable . La respiration était difficile pour les gens ne présentant pas de maladies chroniques alors que pour les asthmatiques, c’était l’enfer . Au niveau du CHU Abdelkader Hassani de Bel Abbés, on comptait plus de 150 hospitalisations rien que pour la journée d’avant hier mardi, dont 23 malades présentant des cas graves.

Pour sa part, la protection civile a enregistré pas moins de 26 interventions de ses éléments suite à des arbres qui ont été déracinés à cause des fortes rafales de vent, notamment à Sfisef, SBA, Tenira, Merine, et Telagh

A Sidi Ali Ben Youb, un lampadaire d’éclairage public est tombé et un arbre sur un fil électrique. A Hassi Zahana, un arbre est tombé sur une voiture en stationnement. Tous ces accidents n’ont fait, fort heureusement, aucune perte humaine. Pour sa part, la police était aussi en alerte permanente.

Des barrages et des points de contrôles ont été érigés afin de donner conseil aux automobilistes et aider la population. Hier tôt le matin, on a enregistré d’importantes précipitations sur l’ensemble de la région ouest. Des pluies salvatrices pour les habitants qui ont pu enfin découvrir un ciel clair et dégagé des poussières.

M.Bekkar