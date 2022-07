<span style='text-decoration: underline;'>LANCEMENT DU PLAN BLEU</span>:<br><span style='color:red;'>1500 enfants en profiteront pour cet été</span>

Le programme plan bleu a démarré dans la matinée d’hier. Plus de 350 enfants issus des familles défavorisées venant de différentes communes ont été dirigés vers la grande plage de Mers El Hadjadj pour cette semaine.

L’opération se poursuivra durant plusieurs semaines et elle est assurée par les services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran. Ainsi d’autres groupes constitués d’autres 350 enfants seront emmenés chaque semaine pour des vacances en bord de mer au niveau des plages de Les Dunes, Cap Blanc, puis vers Mers El Hadjadj une seconde fois. Tout au long de cette période des vacances d’été un planning spécial étoffé en activités culturelles, artistiques sportives et des jeux récréatifs sera concocté au profit de ces chérubins.

Bekhaouda Samira