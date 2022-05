<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>153 décès et plus de 4500 blessés durant le mois de Ramadhan</span>

Durant ce mois de Ramadhan, 153 personnes ont trouvé la mort et 4537 ont été blessées à travers le territoire national. Dans son bilan, la Direction Générale de la Protection Civile a indiqué que le bilan final des accidents de la circulation pour le mois de Ramadhan est de 153 décès et 4537 autres blessés avec un total de 3722 interventions effectuées par leurs services.

Sur le même sujet, le document de la PC précise que le bilan des accidents de circulation pour le premier jour de l’Aïd el Fitr journée du 2 mai à été de 4 décès et 281 autres blessés avec 192 interventions effectuées par les services de la protection civile Le bilan le plus lourd, précise-t-on, a été enregistré au niveau de la wilaya de Bouira avec 2 accidents de la circulation mortels faisant état de 3 personnes décédées et 8 autres blessées.

Par ailleurs, durant les dernières 72 heures les secours de la PC sont intervenues pour prodiguer des soins de première urgence à 20 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe bain à l’intérieur de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas du territoire national, les victimes ont été pris en charge sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales, par contre un enfant de sexe féminin âgé de 2 ans est décédée asphyxiée par le gaz de ville à l’intérieur du domicile familial, sis : à la cité 132 logements, commune et daïra Chlef , la victime à été évacuée vers l’hôpital local. Par ailleurs, les services de la protection civile ont procédé à l’extinction de 6 incendies urbains et divers à travers les wilayas de M’sila , Boumerdes ,Mila, Bordj Bou Arreridj, Constantine et Ouargla.

L’incendie le plus important a été enregistré au niveau de la wilaya de Constantine. Il s’agit d’une explosion de gaz suivi d’un incendie déclaré dans une boulangerie à la cité 629 logements sise la nouvelle ville d’Ali Mendjeli commune d’El Khroub où 13 personnes ont été atteintes de brûlures et différentes blessures traitées par les secours sur les lieux puis transférées vers l’hôpital local.

L’intervention des pompiers à permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leurs propagations à d’autres lieux mitoyens.

Noreddine Oumessaoud