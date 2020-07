<span style='text-decoration: underline;'>Le verdict du procès Tahkout est tombé hier</span>:<br><span style='color:red;'>16 ans de prison pour Tahkout et 10 ans pour Ouyahia et Sellal </span>

16 ans de prison pour Tahkout et 10 ans pour Ouyahia et Sellal

Le verdict du procès Tahkout est tombé hier : 16 ans de prison pour Tahkout et 10 ans pour Ouyahia et Sellal

Le rideau est tombé, hier, sur un épisode «captivant» du désormais long feuilleton des procès des hommes d’affaires et d’ancien membres du gouvernement. C’est ainsi que le procès de Mahieddine Tahkout, concernant les affaires dites de «Montage automobile» et «Contrat de transport universitaire, a rendu son verdict. Le tribunal de Sidi M’Hmed a condamné le célèbre homme d’affaire dont l’arrestation avait défrayé la chronique, à 16 ans de prison ferme et 8 millions d’amende et ordonné la saisie de tous ses biens. Avec cette sentence, M.Tahkout qui a jeté tout son poids dans la bataille judiciaire, à travers un collectif d’avocats qui a crânement défendu le prévenu, a quelque peu limité les dégâts, mais la condamnation reste tout de même assez lourde et prend des allures d’exemplarité. Le collectif d’avocats, voire la stratégie de défense, a réussi à sauver quelque peu les meuble, puisque les membres de sa famille Tahkout, Hamid, Rachid et Billel ont écopé chacun pour leur part de 7 ans de prison ferme. C’est lourd mais cela reste moitié moins que le principal accusé dans le procès. Un autre frère peut considérer sa condamnation comme plus ou moins clémente. Il s’agit de Hakim Tahkout qui s’est vu infliger 3 ans de prison ferme.

Cela pour les personnes physiques. Concernant les entreprises objets de poursuites dans ce procès, on retiendra la très forte amende de l’ordre de 32 millions de dinars infligée aux sociétés dirigées par la famille, avec en prime une exclusion sur une période de cinq ans, de toute commande publique.

Concernant le volet du personnel politique impliqué dans les deux affaires Tahkout, le tribunal d’Alger n’a retenu aucune circonstance atténuante à l’endroit des deux Premiers ministres, impliqués dans plusieurs affaires. C’est ainsi que Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont écopé de 10 ans de prison. Une sentence qui vient rappeler à ces deux ex Haut cadres de l’Etat, d’autres condamnations dans les affaires des hommes d’affaires, Oulmi et Haddad. Le verdict d’hier, de Ouyahia et Sellal était donc attendu puisque les affaires se ressemblaient quelque peu. Quant aux ministres qui étaient dans le box des accusés, le tribunal a condamné Amar Ghoul, à 7 ans et 300.000 DA d’amende.

Il a été retenu contre lui le mauvais usage de la fonction. Les autres ministres ayant occupé le fauteuil de l’Industrie, Youcef Yousfi et Abdeslam Bouchouareb ont connu des verdicts différents.

Le premier a été condamné à 2 ans de prison et 300.000 DA d’amende, tantdis que le second, en fuite à l’étranger, a écopé de 20 ans de prison ferme par contumace et la confirmation du mandat d’arrêt international lancé contre lui. Notons que l’ancien ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a été acquitté des charges retenues contre lui.

Anissa Mesdouf