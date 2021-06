<span style='text-decoration: underline;'>Protection Civile</span>:<br><span style='color:red;'>16 décès dans des accidents de voiture et des noyades en 24 heures</span>

Les éléments de la protection civile ont recensé 16 décès et près de 400 blessés durant les dernières 24 heures à travers le territoire national.

En détaillant, la protection civile précise dans son communiqué que 9 décès et 378 blessées (toutes blessures confondues) ont été enregistrés durant les deux derniers jours à travers plusieurs wilayas du territoire. Les victimes ont été prises en charges sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires par les éléments de la PC.

Par ailleurs, les éléments de la PC ont recensé 6 cas de décès par noyade en mer, à travers les wilayas de Bejaia, Mostaganem, Aïn Témouchent, Boumerdes et Tlemcen. Le bilan fait état d’un cas de décès par noyade en réserve d’eau à la wilaya de Ghardaïa, les victimes ont été repêchées et évacuées vers les structures sanitaires locales par les éléments de la PC.

A rappeler dans ce sens que plus de 52 personnes sont décédées par noyade en mer ou au niveau des réserves d’eau depuis le 1er mai 2021. Le bilan précise que 22 victimes ont été enregistrées au niveau des plages et 30 autres au niveau des réserves d’eau.

Les secours ont, en outre, procédé à l’extinction de 8 incendies urbains et divers au niveau des wilayas de M’Sila, Biskra, Blida, B.B Arreridj, Ain Defla, Ain Temouchent, El Bayadh et Alger. L’intervention rapide des secours à permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leur propagation à d’autres lieux mitoyens.

Dans le même contexte, notons l’intervention de la protection civile pour l’extinction de 04 incendies de récolte de blé à travers les wilayas de Tiaret, Tissemsilt, Oum El Bouaghi et Mila, 01 incendie de palmeraie à la wilaya de Ouargla. Aucune victime n’est à déplorer.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus , les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures 81 opérations de sensibilisation à travers 13 wilayas (56 communes), portant sur la pandémie Covid-19, appelant les citoyens à la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Les unités ont effectué 103 opérations de désinfections générales à travers 13 wilaya (44 communes), ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 372 agents de la protection civile tout grade confondu et aussi 61 ambulances et 45 engins d’incendie, un dispositif de sécurité pour la couverture de 10 sites de confinement au niveau des wilayas d’Alger, Constantine et Oran.

Noreddine Oumessaoud