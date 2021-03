<span style='text-decoration: underline;'>DAIRA D’AIN EL TURCK</span>:<br><span style='color:red;'>16 milliards de centimes pour des projets de développements</span>

Dans le cadre du vaste programme de l’ensemble des projets de développements à concrétiser au niveau des différentes daïras qui relèvent de la wilaya d’Oran, celle d’Ain El Türck a bénéficié d’une enveloppe budgétaire qui s’élève à quelque 16 milliards de centimes pour concrétiser en grande partie, entre autres, des opérations d’approvisionnement en eau potable ,la réalisation des réseaux d’assainissement ainsi que la réhabilitation des routes ,de l’éclairage public ainsi que de quelque travaux de réconfortement de la falaise qui s’effrite et le traitement des inondations au niveau d’Ain El Türck.

Dans le même cadre , il a été signalé que le but de ces opérations est d’essayer d’améliorer les conditions et le cadre de vie des habitants de la cette daïra côtière qui est constituée de quatre communes qui sont très visitées par les estivants et les touristes notamment durant la saison haute .Les services de la daïra mettent les bouchées double et fournissent tous les efforts dans le cadre du programme des préparatifs de la saison estivale sur tous les plans pour accueillir les estivants selon les normes règlementaires exigées et promouvoir le tourisme au niveau de la daïra qui connait à chaque été un afflux important de la population qui vient de tous les coins du pays pour passer les vacances et profiter de la mer, de ses vertus et du soleil . Ainsi tous les moyens sont déployés par les commerçants pour cartonner durant l’été en organisant des foires ,et les artisans tiennent des expositions dans les plages en marge de l’été pour faire connaitre les produits du terroir aux visiteurs et profiter de cette aubaine pour montrer leur savoir faire dans des ateliers et écouler leurs marchandises. Par ailleurs, les services culturels animent les plages par des manifestations culturelles et artistiques.

Bekhaouda Samira