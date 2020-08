<span style='text-decoration: underline;'>Slimani Arezki</span>:<br><span style='color:red;'>160 centres retenus pour les examens du BEM et du BAC</span>

La direction de l’éducation de la wilaya d’Oran a consacré 160 centres pour le déroulement des examens du BEM et du baccalauréat de la session 2020, a-t-on appris, mercredi, du directeur local du secteur, Slimani Arezki.

Il s’agit de 92 centres d’examens pour le BEM et 68 autres pour le baccalauréat, a indiqué M. Slimani, en marge d’une rencontre consacrée à la préparation du déroulement des examens du baccalauréat. La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général de la wilaya, des responsables concernés et des chefs de centres d’examen. Il a ajouté qu’un centre a été désigné pour la collecte des copies d’examen au lycée Belakrami Abdelkader et ainsi que quatre centres de correction, deux pour les épreuves du BEM au niveau des lycées « Commandant Ferradj» et «El Ou’r Abdelkader», et deux autres pour les épreuves du BAC au niveau des lycées «Colonel Lotfi» et « Allal Sidi Mohammed». Les centres d’examens accueilleront du 7 au 9 septembre prochain quelque 26.956 candidats aux épreuves du BEM dont 926 libres. 1.356 salles d’examens encadrés par 34718 encadreurs seront ouvertes pour garantir le bon déroulement de ces épreuves. Par ailleurs, ils seront quelque 20.939 candidats aux épreuves du BAC prévues du 13 au 17 septembre dont 15.016 élèves scolarisés, 5.923 candidats libres qui seront répartis dans 1.141 salles et encadrés par 27601 enseignants. M. Slimani a également rappelé qu’un protocole de prévention du coronavirus a été élaboré au niveau de tous les centres d’examen, prévoyant des mesures de désinfection de toutes les structures de ces centres, la disponibilité des masques de protection, du gel hydro-alcoolique, l’espacement des tables et des sièges pour assurer la distance entre candidats et l’affichage à l’entrée de chaque centre de consignes sur les méthodes de prévention à suivre par les candidats.