<span style='text-decoration: underline;'>Protocole sanitaire</span>:<br><span style='color:red;'>16756 transgressions enregistrées en deux mois</span>

Les transgressions du protocole sanitaire se poursuivent en dépit des appels à son observation et les cris de détresse lancés par les praticiens en plus des campagnes de sensibilisation qui se poursuivent sans relâche.

La cellule de communication et des relations extérieures prés la sûreté de wilaya d’Oran fait ainsi état de 19756 transgressions enregistrées durant la période allant du 05 novembre de l’année passée au 05 du mois en cours. La transgression liée au port du masque protecteur se taille la part du lion avec 9104 cas enregistrés. En seconde place vient la violation, par les piétons, du confinement. Ces derniers sont au nombre de 3177 cas.

Les bilans des services policiers font état de 1083 cas de transgressions se résumant essentiellement au non port du masque par les clients à l’intérieur de commerces (184 cas), non port, par les commerçants, de la bavette (352 cas), transgression liée au nombre de clients autorisés à accéder à l’intérieur du commerce (134 cas), en plus de 413 autres manquements liés au défaut d’hygiène et absence de moyens de désinfection dans l’enceinte des lieux commerçants.

Plusieurs commerces, relève t-on dans le même document, sont proposés à la fermeture. Dans leurs différentes sorties, les policiers ont relevé 820 violations du confinement perpétrés par des automobilistes et 140 infractions perpétrées par les motocyclistes.

Les transports en commune sont « fidèles à leurs traditions », aussi bien lors des situations ordinaires que lors de cette situation marquée par la crise sanitaire interpellant toute les couches de société les populations à plus de vigilance et de prévention. Les policiers ont relevé 856 cas liés au transport des passagers ne portant pas de masques, absence totale de désinfection dans les bus ainsi que plusieurs autres infractions ayant trait au non respect des mesures préventives.

Yacine Redjami