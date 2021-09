<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>17 blessés dans un accident de la circulation près de Didouche Mourad</span>

Dix-sept (17) personnes ont été blessées, mardi, dans un accident de la circulation suite au dérapage d’un bus de transport de voyageurs qui a heurté un mur au lieudit Sidi Arab dans la commune de Didouche Mourad (Nord de Constantine), a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (DPC).

L’accident qui s’est produit à l’entrée de la zone industrielle de cette localité située au nord du cheflieu de wilaya, a causé des blessures de divers degrés à des passagers, âgés entre 18 et 73 ans, a précisé la cellule de communication de ce corps constitué. Sur le nombre global des blessés, 14 personnes ont été secourues sur les lieux avant d’être acheminées vers le service des urgences médicales de la polyclinique de la commune de Hamma Bouziane pour bénéficier des soins nécessaires, at- on ajouté. Les trois (3) autres blessés ont été transportés par les éléments de la Protection civile au centre hospitalo- universitaire Dr. Benbadis de Constantine (CHUC) et se trouvent actuellement sous surveillance médicale, a-t-on souligné. A signaler que ce bus de transport des voyageurs, assurant la liaison entre la ville de Constantine et la zone de Oued Lahdjar dans la commune de Didouche Mourad, a été partiellement endommagé. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.