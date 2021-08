<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation et noyades</span>:<br><span style='color:red;'>17 décès enregistrés en 48 heures</span>

Durant les dernières 48 heures, les éléments de la protection civile ont enregistré 9 décès et 364 blessés (toutes blessures confondues) dans l’ensemble des autres accidents à travers plusieurs wilayas du territoire.

Selon un communiqué de la DGPC, les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires par les éléments de la protection civile. Par ailleurs, les plongeurs de la protection civile sont intervenus pour 8 cas de noyades décédés durant la même période dont 6 en mer et 2 dans les réserves d’eau à travers les wilayas de Mostaganem, Annaba, Béjaïa, Blida et Saida. Aussi, les moyens des services de la protection civile sont intervenus pour l’extinction de 4 incendies urbains industriels et divers, au niveau des wilayas d’Oran, Boumerdes, Blida et Bordj Bou Arreridj, causant des gênes respiratoire à une personne à Bordj Bou Arreridj, traité puis évacuée vers l’hôpital local. L’intervention rapide et massive des unités de la PC ont permis de circonscrire ces incendies et éviter leur propagation vers d’autres lieux sans faire de victime. A noter aussi l’intervention des secours à Sétif, pour le sauvetage de 6 personnes cernées par les eaux d’oued Bousselem, qui a débordé, suite aux averses de pluies enregistrées dans la région. Par contre les secours de la wilaya d’Alger, sont intervenues pour l’évacuation de 2 personnes décédées (1 homme de 33 ans et 1 femme de 21 ans) par intoxication au monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-bain, à l’intérieur de leur domicile sis à la cité AADL Sidi Abdellah, commune de Zéralda.

Noreddine Oumessaoud