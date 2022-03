<span style='text-decoration: underline;'>Bilan hebdomadaire de l’ANP</span>:<br><span style='color:red;'>17 éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés</span>

17 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés, tandis que 27 narcotrafiquants ont été arrêtés par les éléments de l’ANP durant la semaine écoulée.

En effet, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à travers le territoire national, 17 éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu’un autre détachement de l’ANP a découvert et détruit, à Boumerdès, deux casemates pour terroristes et une bombe de confection artisanale.

Sur un autre plan, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contenir le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité à travers les différentes Régions militaires, 27 narcotrafiquants et ont saisi 70,5 kilogrammes de kif traité et 333026 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont intercepté à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Béchar, Djanet et Tindouf 959 individus et saisi 32 véhicules, 515 groupes électrogènes, 295 marteaux piqueurs, des quantités d’explosifs, des outils de détonation et d’autres équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite, ainsi que 83 tonnes de mélange d’or brut et de pierres, alors que 14 autres individus ont été appréhendés, et 8 fusils de chasse, 6 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que 125 quintaux de tabac et 1653 unités de différentes boissons ont été saisis à Sétif, Aïn Defla, Biskra, Khenchela, El-Oued et In-Guezzam. De même, les Garde-frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantités de carburants s’élevant à 14160 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, plusieurs tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 69 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que 227 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Djanet, Tlemcen, In-Amenas et Souk-Ahras.

Noreddine Oumessaoud