<span style='text-decoration: underline;'>61 décès dans des accidents de circulation et par noyade</span>:<br><span style='color:red;'>18 décès et 11 blessés à Constantine dans un accident</span>

Soixante et une (61) personnes ont trouvé la mort durant les dernières 48 heures dans des accidents de la route et par noyade à travers les différentes régions du pays.

Le terrorisme des routes ne s’arrête pas ! Cons-tantine a été le théâtre d’un accident sanglant. Ainsi, 18 personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, vendredi soir, suite à une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion-remorque. Il s’agit en effet de 11 femmes, 6 enfants et un homme suite à cet accident survenu au lieu-dit (Oued Ouarzeg), commune de Beni Hmidane sur la RN 27 (Constantine-Jijel). Les secours de la protection civile ont effectué 379 interventions durant les dernières 48 heures, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, causant 33 décès et 492 blessées (toutes blessures confondues) pour l’ensemble des autres accidents à travers plusieurs wilayas du territoire. Par ailleurs, les services de la PC ont enregistré 24 décès par noyade en mer à travers les wilayas d’Oran avec 5 personnes, Skikda et Jijel avec 4 décès pour chacune, les wilayas de Annaba, Ain Témouchent et Tizi Ouzou avec 2 décès pour chacune. Quant à Boumerdes, Bejaia, Tipaza, El Tarf et Mostaganem avec 1 décès pour chacune. Dans le même contexte 4 enfants sont décédés noyés dans les réserves d’eaux à travers les wilayas d’Adrar avec 2 enfants dans une mare d’eau, la wilaya d’El Tarf avec 2 autres enfants dans une retenue collinaire. Les victimes ont été toutes repêchées par les éléments de la protection civile et évacuées vers les structures sanitaires locales par ces secours. A noter aussi l’intervention des secours de la PC pour l’extinction de 3 incendies urbains et divers à travers les wilayas de Sétif et Tlemcen où l’intervention à permis de circonscrire ces incendies et d’éviter leurs propagation à d’autres lieux mitoyens. Concernant le dispositif de lutte contre les feux de forêts durant les dernières 48 heurs, les secours ont enregistré 4 incendies de forêt et maquis, 2 incendies de récolte, 5 incendies d’herbe sèche, 4 incendies bottes de foin, avec des pertes de 2 H de forêt, 5 H de maquis, 17 H d’ogres, 24 H d’herbe sèche, 1690 bottes de foin et 12 palmerais. Les services de la PC n’ont pas cessé d’organiser des campagnes de communication, prévention et sensibilisation à travers les plages, les routes sur les différents médias, afin d’attirer l’attention des citoyens leur rappelant les dégâts humains et matériels des accidents de la circulation.

Covid-19, la sensibilisation continue

Les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures 71 opérations de sensibilisation à travers 17 wilayas (79 communes), portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale, aussi les unités ont effectué 50 opérations de désinfection générales à travers 13 wilayas (32 communes), ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 300 agents de la Protection Civile tous grades confondus et 58 ambulances et 22 engins d’incendie, un dispositif de sécurité pour la couverture de 13 sites de confinement au niveau des wilayas d’Alger, Constantine, Tipaza, Ain Defla, Oran et Boumerdes.

Noreddine Oumessaoud