<span style='text-decoration: underline;'>TRICHE AU BAC</span>:<br><span style='color:red;'>18 individus placés en détention</span>

Le ministère de la Justice a annoncé, mardi, dans un communiqué que 22 individus étaient poursuivis en Justice pour triche aux épreuves du BAC avec mandat de dépôt pour 18 d’entre eux .

«Trois de ces mis en cause ont été condamnés à une année d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 100.000 da en attendant le procès des autres mis en cause», souligne la même source. Et de préciser que ces cas de triche ont été traités par les compétences des Cours de Tébessa, Ghardaïa, Sétif, Tissemsilt, Chlef, Béchar et Djelfa. Les faits attribués aux mis en cause, concernent «la diffusion et la fuite de sujets d’examens du BAC par le biais de moyens de communication à distance, ce sont les fait dont la majorité a été détectée par l’Organe national de lutte contre les infractions liées aux TIC, qui reste à l’affût pour garantir une sécurisation totale de ces examens», conclut le communiqué.