<span style='text-decoration: underline;'>Un réseau de trafic de drogue démantelé</span>:<br><span style='color:red;'>18 kg de kif et 700 millions de centimes saisis à Es-Sabah</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée dans toutes ses formes, surtout celle liée à la commercialisation des stupéfiants, un réseau de trafic de drogue a été démantelé par les éléments de la police de la 22ème sûreté urbaine de haï Es-Sabah, relevant de la sûreté de daïra d’Es-Senia, a-t- on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

L’opération s’est soldée par la saisie de 184 plaques de kif traité de résine de cannabis, pesant 18 kg, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 700 millions de centimes, représentant les revenus de la vente de cette marchandise. Quatre individus, âgés entre 30 et 50 ans , dont des repris de justice ont été arrêtés par les éléments de la police judiciaire de la 22ème sûreté urbaine au cours de cette affaire de qualité. En effet, agissant sur des renseignements faisant état de l’existence d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic, stockage et transport de drogue qui prenait d’un appartement loué au niveau de la cité Es-Sabah, un lieu pour conclure les marchés de vente de la drogue, une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification des mis en cause qui commercialisaient de la drogue au milieu des jeunes.

Les investigations diligentées ont permis de localiser les narcotrafiquants, et dévoiler les plans de ce réseau. Trois individus ont été interpellés au chef lieu de la wilaya. Poursuivant les investigations et munis d’un mandat d’extension de compétence, les policiers enquêteurs se sont rendus à une ville limitrophe où ils ont arrêté un quatrième complice.

Les perquisitions effectuées ont permis aux enquêteurs de mettre la main sur les 184 plaques de kif traité, ainsi que la somme de 700 millions de centimes. Pour répondre aux chefs d’accusation d’appartenance à un réseau criminel activant dans le trafic de drogue, détention et commercialisation de stupéfiants, stockage, et transport de stupéfiants, atteinte à l’économie nationale, et atteinte à la santé publique, les mis en cause ont été présentés dans l’après midi d’hier devant le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Es-Senia.

Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Pour rappel, au début de ce mois de février, les services de la police ont démantelé un autre réseau criminel spécialisé dans le trafic international de drogue , composé de sept individus âgés entre 30 et 53 ans , dont le fils d’un grand baron de kif. Lors de cette opération, les policiers ont mis la main sur 13 kg de drogue , des psychotropes, des armes blanches , cinq véhicules, 2 grosses motos, ainsi que 14 téléphones portables et une importante somme d’argent estimée à 3 milliards et 511 millions de centimes.

Fériel.B