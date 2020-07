<span style='text-decoration: underline;'>Pour avoir agressé le personnel médical</span>:<br><span style='color:red;'>18 mois de prison ferme pour la chanteuse «Japponia»</span>

Accusée d’outrage à un fonctionnaire durant l’exercice de ses fonctions , atteinte aux institutions de l’état , atteinte aux symboles de la glorieuse guerre de libération , insulte à un corps constitué, diffamation, ainsi que enregistrement et publication d’une vidéo sans autorisation, une chanteuse de raï répondant aux initiales de K.S , âge de 30 ans , connue dans le milieu artistique local de «Japponia», a été jugée coupable et a été condamnée à une heure très tardive dans la nuit de mercredi à jeudi, à la peine de 18 mois de prison ferme plus une amende de 140 mille dinars.

Rappelons que la chanteuse a été présentée Mardi dernier devant le procureur de la république près le tribunal correctionnel de la cité Djamel qui a décidé de la placer sous mandat de dépôt. Les faits de cette genèse remontent à samedi 11 juillet où la mise en cause s’est introduite aux urgences de l’hôpital Benzerdjeb d’Oran et a agressé verbalement le personnel de garde. Agissant sur une plainte de la direction du CHU d’Oran contre la chanteuse pour diffamation au sein du service des urgences médico-chirurgicales et pour avoir filmé et posté une vidéo sur les réseaux sociaux, une enquête a été ouverte par la police d’Oran et a révélé que la chanteuse a prononcé des expressions honteuses au personnel médical des urgences.

La mise en cause avait publié sur les réseaux sociaux la vidéo qui la montrait dans une situation hystérique, sillonnant les couloirs des urgences du CHU, donnant ainsi l’impression de pourchasser le staff médical l’accusant de négligence en utilisant des propos jugés «inappropriés «. La chanteuse avait mentionné également des expressions portant atteinte aux symboles de la guerre de la libération nationale, liées notamment aux crânes des révolutionnaires, récemment récupérés, un délit puni conformément à l’article 151 du code pénal et aux articles de la loi 99/07 sur le moudjahid et au martyr, avait indiqué un communiqué du parquet rendu public mercredi dernier. La mise en cause a été arrêté et présentée mardi devant le parquet et placée sous mandat de dépôt, et devait comparaître immédiatement devant le tribunal pour répondre des chefs d’accusation, mais le tribunal a décidé de reporter le procès à mercredi.

Durant l’audience qui a commencé très tard et s’est déroulée par vidéo -conférence, en raison de la pandémie, la chanteuse, à partir de la maison d’arrêt de Gdyel, en pleurs a demandé le pardon auprès du tribunal, et en mémoire des martyrs. Elle a avancé qu’elle n’a pas fait l’école et qu’elle ne connait pas l’histoire de l’Algérie, tout en niant avoir insulté les médecins victimes ou le personnel médical. Les deux médecins chirurgiens, victimes de l’agression verbale de la part de la chanteuse et qu’on voit sur la vidéo, étaient présents aussi durant le procès. Ils ont déclaré qu’ils étaient au bloc opératoire quand la mise en cause a forcé la porte et a essayé de s’introduire alors qu’ils opéraient un patient : « On était surpris par le comportement de la chanteuse, monsieur le juge, on a essayé de la calmer et l’orienter mais elle était violente. C’est inadmissible de travailler dans des conditions pareilles, monsieur le juge.

Notre mission est de sauver des vies, pas les incriminer, mais la mise en cause a dépassé les limites », avaient déclaré les deux médecins victimes appelés à la barre pour témoigner. Le procureur de la république a requis la peine de 3 ans de prison ferme plus une amende de 200.000 dinars. Après la plaidoirie de la défense, le tribunal a donné un dernier mot à la chanteuse qui a déclaré en pleurant : « Je demande pardon, j’ai réagi avec émotions, je demande pardon aux médecins et je demande le pardon à la mémoire de nos Chouhada car mon grand-père est un chahid aussi». Après les délibérations, le tribunal est revenu pour prononcer le verdict. Il était 2h00 du matin.

