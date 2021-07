<span style='text-decoration: underline;'>Pour avoir roulé en voiture 4X4 sur la plage de Madagh</span>:<br><span style='color:red;'>18 mois de prison ferme pour le jeune automobiliste</span>

Une peine de 18 mois ferme a été prononcée par le tribunal correctionnel d’Ain Türck a l’encontre d’un jeune âgé de 22 ans. Le mis en cause a comparu devant le tribunal pour répondre aux chefs d’inculpation de mise en dangers de la vie d’autrui, et de rouler en voiture sur une plage d’estivants. Il s’agit de l’automobiliste qui a roulé en voiture 4X4 sur la plage de Madagh. Une vidéo a fait le tour sur les réseaux sociaux. En effet, une scène surréaliste s’est déroulée.

Un homme à bord d’un véhicule de type Nissan 4X4 s’est baladé au long de cette grande et magnifique plage sous le regard des estivants, choqués et terrifiés en même temps. Sur la vidéo, on a pu constater qu’une fillette qui sortait de la mer a failli être écrasée par l’imposant véhicule qui roulait à vive allure, un comportement dangereux qui aurait pu provoquer un drame. Aussitôt, les éléments de la gendarmerie nationale d’Ain Türck ont ouvert une enquête, qui a conduit à l’identification et l’arrestation du jeune automobiliste. Appelé à la barre, il a avoué les faits en pleurant et a déclaré qu’il voulait juste passer du bon temps. A signaler que le représentant du ministère public a requis une peine de 3 ans de prison ferme. Après les plaidoiries de la défense, le tribunal a levé l’audience pour revenir après et prononcer la peine de 18 mois de prison ferme. Il est à signaler que des comportements dangereux et inconscients ont malheureusement fait des victimes par le passé. Notamment des accidents mortels causés par les jet ski qui rôdent tout près du rivage là où se baignent des familles et leurs enfants.

H.B