<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>18 morts et 500 blessés en moins d’une semaine</span>

Trois personnes ont trouvé la mort et 160 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays. Selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile, le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tissemsilt avec un mort et douze blessés suite à deux accidents de la circulation.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 24 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas, pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique. Elles ont également effectué 6 opérations de désinfection générale à travers 4 wilayas, touchant les infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan.

A rappeler que durant la période du 1 au 3 octobre 2020, les unités de la protection civile ont enregistré 4688 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité et ainsi, les opérations de sensibilisation et de désinfection relatives au Covid-19. Pour la prise en charge des victimes des accidents de la circulation, les éléments de la protection civile ont effectué 306 interventions durant cette période, suite à plusieurs accidents de la route à travers plusieurs wilayas, engendrant 15 personnes décédées et des blessures à 385 autres personnes, prises en charges sur les lieux, puis évacuées vers les établissements de santé par les éléments de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Chlef avec 2 personnes décédées et 16 autres blessées.

A noter l’intervention des éléments de la protection civile pour prodiguer des soins de premières urgences à 10 personnes incommodées par le monoxyde carbone CO, émanant des appareils de chauffe bain à travers les wilayas de Sétif avec 7 personnes et Oum el Bouaghi avec 3 autres personnes, prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les établissements de santé par les éléments de la protection civile. Aussi, les secours de la protection civile ont procédé à l’extinction de 2 incendies urbains, à travers la wilaya de Mila et Adrar, aucune victime n’est à déplorer dans ces deux incendies.

Noreddine O