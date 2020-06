<span style='text-decoration: underline;'>Hydroxychloroquine</span>:<br><span style='color:red;'>180.000 boîtes bientôt disponibles au niveau de la PCH</span>

Les autorités sanitaires rassurent quant à la disponibilité d’importantes quantités de médicaments à base d’hydroxychloroquine utilisés dans le protocole thérapeutique contre le coronavirus.

Après avoir démontré son efficacité dans le traitement des patients contaminés par le coronavirus, la chloroquine sera disponible en quantités suffisances au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH).

Ces quantités seront ensuite distribuées sur les différents établissements hospitaliers dans lesquels les personnes contaminées par le coronavirus sont prises en charge.

Ainsi, l’usine CPCM Pharma sise à Lakhdaria (Bouira), qui tourne actuellement en plein régime, est en passe de produire près de 180.000 boîtes de médicaments à base de d’hydroxychloroquine. Les quantités produites seront ensuite acheminées prochainement vers la PCH.

C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière chargé de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad, lors de sa visite effectué dans la wilaya de Bouira et s’est rendu au siège de l’usine CPCM Pharma.

Intervenant lors d’un point de presse, M. Benbahmad a affirmé qu»au moins 180.000 boîtes de médicaments à base d’hydroxychloroquine, seront disponibles «bientôt» au niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) en vue de renforcer la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus».

Par ailleurs, M. Benbahmad a tenu, à cette occasion, à saluer les efforts de l’usine CPCM Pharma pour ses efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus

Cette unité algérienne contribuait avec force dans les efforts de lutte contre le Covid-19 par le recours au protocole de traitement validé par le comité scientifique chargé du suivi de la pandémie en Algérie. Le ministre a aussi affirmé que cette usine n’est pas à sa première production de médicaments à base d’hydroxychloroquine, précisant que 130.000 boîtes avaient été produites au profit de la PCH. «L’usine CPCM Pharma a déjà produit et livré 130.000 boîtes de ce médicament à la Pharmacie centrale des hôpitaux. Elle est en train de produire actuellement une autre quantité de 180.000 qui sera bientôt disponible», a-t-il indiqué.

Pour ce qui est de la date exacte de la disponibilité et de la livraison des 180.000 boîtes, le Directeur général de l’usine, Abdelhakim Bouzid a affirmé qu’elles seront prêtes et envoyées à la PCH dans une durée de 15 jours.

Il est à signaler qu’en plus de la CPCM Pharma, le Groupe public Saïdal s’est lancé également dans la production de la chloroquine. Le ministre a affirmé, à ce propos, que Saïdal allait mettre en production, à partir de lundi prochain, une autre quantité de médicaments à base d’hydroxychloroquine. Concernant le problème du manque de la matière première nécessaire à la production de médicaments à base d’hydroxychloroquine, soulevé plusieurs fois par le passé, des démarches ont été engagées par faciliter l’importation en dépit des restrictions imposées à plusieurs niveaux par la pandémie du coronavirus.

Évoquant ce point, le ministre délégué a saisi l’occasion pour saluer les efforts diplomatiques du ministère des Affaires étrangères en vue de lever toutes les restrictions pour permettre à l’Algérie d’importer la matière première à partir de l’Inde en cette période difficile. Le ministre a salué ensuite l’implication de plusieurs opérateurs pharmaceutiques dans la lutte contre le coronavirus, louant les efforts et les progrès réalisés par CPCM Pharma, ainsi que par les autres opérateurs pour le développement de l’industrie pharmaceutique en Algérie, avant de mettre en exergue l’importance de la mobilisation de cette industrie autour de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Il a indiqué que «l’industrie pharmaceutique est au rendez-vous et nous sommes en train de travailler en vue de la développer davantage».

Il est à rappeler enfin que les autorités sanitaires avaient affirmé que les patients du Covid-19 continuent à être soignés par chloroquine malgré la décision de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de suspendre les essais cliniques de ce protocole thérapeutique.

Samir Hamiche