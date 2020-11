<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>19 cas de covid-19 signalés et 78 commerces fermés</span>

A l’instar des autres wilaya du pays, Sidi bel Abbés a connu une certaine hausse de cas de coronavirus ce dernier mois. Les chiffres d’avant-hier indiquent la contamination 19 cas traités au niveau de l’EPH Dahmani Slimane de Sidi Djillali, dont six sous réanimation et 13 autres qui poursuivent leurs traitements.

Des chiffres annoncés par le président de la commission de la santé de la wilaya, Maitre Abderrahime Hamdi. Face donc à cette recrudescence de la pandémie du corona, la police a entamé le mois d’octobre dernier, une vaste opération de contrôle qui a touché 1.238 locaux commerciaux avec l’enregistrement de 123 infractions de non respect des mesures de protection face au covid-19, et la fermeture de 78 commerces.

A signaler que le wali de Sidi bel Abbés, Mustafa Limani, a présidé avant-hier une réunion de travail avec l’ensemble des maires et responsables locaux dans le but de prendre des mesures draconiennes face à la pandémie.

Une journée d’étude organisée par l’APW sur le corona aura lieu jeudi prochain.

M.Bekkar