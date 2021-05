<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de circulation et noyades</span>:<br><span style='color:red;'>19 décès et près de 500 blessés en 48 heures</span>

Les unités de la protection civile ont enregistré 5706 interventions, durant les dernières 48 heures dans les différents types d’interventions.

Le bilan de la DGPC indique que les secours ont effectué 446 interventions durant cette période, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas, causant 15 décès et 480 blessés. Les victimes ont été prises en charge sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaires par les éléments de la protection civile.

Par ailleurs, les éléments de la PC ont repêché 4 personnes décédées par noyade, dont 3 en mer. Il s’agit d’une personne de sexe masculin âgé de 18 ans décédé noyé à la plage le Paradis, commune d’Ain Turk à Oran, et une autre personne de sexe masculin âgé de 21 ans décédé noyé à la plage Roche bleu, commune de Tigzirt, dans la wilaya de Tizi Ouzzou et la derniere décédée à la plage Palais Vert, commune de Skikda. Le 4e décès a été enregistré à la wilaya de Tiaret, noyé dans un barrage (Bekhada), commune de Mecheraa Asfa.

Aussi, les secours ont procédé à l’extinction de 5 incendies urbains, industriels et divers à travers les wilayas de Blida, Bejaia, Alger, Tindouf et Tébessa. Aucune victime n’est à déplorer. L’intervention rapide des secours a permis de circonscrire les incendies et éviter leur propagation vers d’autres structures et habitations.

Par contre, les unités de la protection civile des wilayas de Blida, Bouira , Adrar et Bordj Bou Arreridj , sont intervenues pour l’extinction de 3 incendies de forêts et 1 incendie de palmeraie. Ces incendies ont causé des pertes estimés à 4 ha de pins d’Alep à Bouira, 2.5 ha de pins d’Alep à Bordj Bou Arreridj, 1.5 ha de pins d’Alep à Blida et 60 palmiers brulés à Adrar.

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus, les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 48 heures 122 opérations de sensibilisation à travers 23 wilayas (80 communes), portant sur la pandémie Covid-19, appelant les citoyens sur la nécessité du respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale, aussi les unités de la PC ont effectué 71 opérations de désinfections générales à travers 10 wilayas (41 communes), ces opérations qui ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 415 agents de la Protection Civile tout grade confondu ainsi que 81 ambulances et 40 engins d’incendie.

Noreddine O