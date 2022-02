<span style='text-decoration: underline;'>Deux repris de justice interpellés par la BRI</span>:<br><span style='color:red;'>190 g de cocaïne et 1217 comprimés de prégabaline saisis à Es-Senia</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toute ses formes surtout celle liée à lutte contre le trafic de drogue et la commercialisation des psychotropes , les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant du service de la police judiciaire de la sûreté d’Oran, ont réussi à mettre hors d’état de nuire un réseau criminel activant dans la commercialisation du stupéfiants (drogue dure) , et les psychotropes, a-t-on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

En effet, agissant sur des renseignements faisant état de l’existence d’un réseau criminel activant dans la commercialisation de la cocaïne et de substances psychotropes, et utilisant leurs domiciles pour stocker ces drogues, une vaste investigation a été ouverte et a conduit à l’identification des membres de ce réseau. Il s’agit de deux individus âgés de 27 et 32 ans, des repris de justice, dont l’un d’entre eux ayant à son encontre 9 mandats d’arrêts. Placés sous surveillance, et munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République près le tribunal correctionnel d’Es-Senia, les suspects ont été arrêtés , avec la saisie au sein de leur domicile d’une quantité de drogue dure estimée à 190 grammes de cocaïne de premier choix , et 1217 comprimés de psychotropes de marque prégabaline 300mg, des armes blanches prohibées et une somme d’argent de 50.000 dinars. Les mis en cause ont été présentés hier devant le parquet près le tribunal correctionnel d’Es-Sénia pour trafic international de drogues dures, menaçant l’économie nationale et la santé publique. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Pour rappel, une quantité de drogue dure estimée à 47 g de cocaïne a été saisis par les éléments de la BRI, en novembre dernier dans la localité d’Ain Turck où un réseau criminel composé de six individus, dont deux étrangers spécialisé dans le trafic de drogue ainsi que l’immigration clandestine, a été démantelé.

Fériel.B