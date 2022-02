<span style='text-decoration: underline;'>Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>195 opérations PCD et distribution de 4.200 logements en 2022</span>

Dans le cadre du plan communal de développement (PCD), le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda a présidé une séance de travail avec son exécutif afin de faire un état de lieu sur la réalisation des chantiers concernant les communes dans le cadre du PCD.

Dans ce cadre, on enregistre un total de 195 opérations PCD pour l’année en cours de 2022 selon la déclaration du wali Sayouda. Ce dernier a insisté sur l’obligation de suivre ces chantiers lancés et veiller à la réalisation des différents projets. Des projets qui concernent surtout le secteur de l’éducation des trois paliers. Dans le primaire par exemple, on cite la réalisation et l’équipement de sept nouvelles salles et des écoles au niveau des nouvelles cités telles à Ogaz, la cité 2.540 logements à Mascara, à Tighennif et cinq cantines. Dans le palier du cycle moyen, 13 nouvelles salles et surtout le nouveau CEM à Oued El Abtal. Pour le secondaire, on cite trois nouveaux établissements scolaires en voie de réalisation pour la prochaine rentrée à savoir un lycée à la nouvelle cité 1.623 logements de Mascara, un autre lycée de remplacement à Sig, et un troisième à El Kert.

En marge de cette réunion de travail, le chef de l’exécutif de Mascara a annoncé la distribution de 4.200 unités de logements cette année dont 3.393 logements qui seront distribués à l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance.

M. Bekkar