1er anniversaire de l’explosion au port de Beyrouth: les Libanais attendent la vérité

Les Libanais marquent mercredi le 1er anniversaire de l’explosion au port de Beyrouth pour exiger l’achèvement des enquêtes, la révélation de la vérité sur l’incident et l’engagement de poursuites à l’encontre des coupables de cette tragédie qui a fait plus de 200 morts.

Le 4 août 2020, peu après 18H00 locales, des centaines de tonnes de nitrate d’ammonium, stockées depuis des années dans un entrepôt délabré et « sans mesure de précaution » de l’aveu même du gouvernement, explosent dans la capitale libanaise.Le bilan est très lourd: 214 morts, plus de 6.500 blessés et des quartiers entiers détruits.

Depuis, les Libanais appellent à juger les coupables de cette catastrophe et fustigent l’impunité des dirigeants.

C’est dans ce sillage que des marches, veillées et cérémonies religieuses seront organisées dans la capitale libanaise pour marquer le 1er anniversaire de l’explosion au port de Beyrouth, et pour rendre hommage aux victimes et réclamer aussi justice.

Pour le moment, l’enquête locale n’a enregistré aucun résultat concret et aucun coupable n’a été identifié ou jugé, même si des ex-ministres sont

dans le viseur de la justice.

Selon des rapports d’agences de sécurité libanaises ou occidentales publiés par des médias, le nitrate d’ammonium se trouvait dans un entrepôt où étaient stockés feux d’artifice ou mèches lentes. En un an, l’enquête n’a même pas encore déterminé officiellement les causes de la déflagration.

Alors que les autorités libanaises elles-mêmes affirment que le nitrate a explosé après un incendie dans le hangar, qui selon des sources de sécurité a été provoqué par des travaux de soudure.