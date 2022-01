<span style='text-decoration: underline;'>Université d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>1ère Édition du concours du meilleur traducteur</span>

Le laboratoire de traduction de l’institut de traduction qui relève de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella organise la première session du concours du meilleur traducteur.

Les candidats doivent être de nationalité algérienne et être diplômés en traduction c’est-à-dire être titulaire d’une licence , ou d’un master ou d’un magister ou d’un doctorat . Cette compétition porte sur la traduction de trois articles du chercheur en traduction John Delisle de la langue française vers l’arabe. Les titres des textes à traduire sont les suivants « l’utilité de la théorie en enseignement de la traduction », «l’histoire de la traduction son importance dans la traductologie ,son enseignement au moyen d’un didacticiel multimédia et multilingue », « la notion de « disparates» et la critique des traductions ». Ils doivent participer avec la traduction d’un seul article parmi les trois proposés.

Concernant les candidats qui ont déposé leur candidature et qui seront retenus, ils seront avisés le 20 du mois courant .Une commission chapeautera cet événement et choisira le meilleur participant .

Le résultat final sera annoncé le 30 septembre de l’année courante en marge des festivités de la célébration de la journée internationale de la traduction.

Un prix sera décerné au lauréat de ce concours. Selon les organisateurs, cette manifestation a pour but d’élever le niveau de la traduction en Algérie en se basant sur les fondements de la qualité et de l’exactitude et la valeur du savoir en découvrant des talents et des compétences à travers le pays, en les encourageant à participer encore plus à ce genre de rencontres et à être créatifs et distingués.

Bekhaouda Samira