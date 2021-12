<span style='text-decoration: underline;'>Prévue du 18 au 24 décembre</span>:<br><span style='color:red;'>1ères journées littéraires en hommage au défunt professeur Hadj Méliani</span>

La première édition des journées littéraires de la ville d’Oran, prévue du 18 au 24 décembre en cours, sera organisée en hommage au professeur et chercheur Hadj Méliani, décédé le mois de juillet dernier, a-t-on appris des organisateurs de l’événement.

Organisées à l’initiative d’amis et de collègues du défunt universitaire ces journées littéraires, verront la participation de plus de 30 auteurs et chercheurs qui évoqueront le parcours et l’£uvre de Hadj Meliani, considéré comme l’un des spécialistes du patrimoine immatériel national pour avoir consacrer plusieurs travaux sur la musique, le théâtre, le patrimoine folklorique du pays dans toutes ses expressions. Au cours de ces journées, diverses activités scientifiques et artistiques seront mises sur pied au niveau des différentes infrastructures de la ville d’Oran. Dans ce cadre, cinq (5) tables-rondes seront animées par des spécialistes qui viendront débattre des £uvres et des champs de recherche ainsi que des chantiers ouverts par Hadj Méliani dans les domaines de la culture, des arts et de l’oralité. Des ateliers d’écriture littéraire ainsi que des débats sont également prévus. Des expositions d’art plastique, de photos et des projections de documentaires figureront également au programme de la première édition des journées littéraires de la ville d’Oran, a-t-on indiqué.