<span style='text-decoration: underline;'>CHU d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>2 à 3 interventions quotidiennes sur des cancéreux au service ORL</span>

Une moyenne de deux à trois interventions chirurgicales sur des malades cancéreux est assurée quotidiennement par l’équipe du service ORL du Centre hospitalo-universitaire «Dr. Damerdji» d’Oran, a-t-on appris dimanche de la responsable de cette structure sanitaire.

«Nous enregistrons mensuellement une moyenne de 46 interventions chirurgicales. Nos équipes peuvent même assurer jusqu’à 55 opérations sur des malades cancéreux de différentes wilayas de l’ouest, du sud-ouest et même du centre pays. Ce sont des pathologies cancéreuses assez lourdes», a précisé à l’APS, le Pr. Zoubida Serradji. Outre les malades d’Oran et les wilayas limitrophes comme Tlemcen, Mostaganem, Sidi Bel-Abbes, le service prend également en charge les malades des wilayas du sud-ouest, mais aussi du centre du pays comme Blida et Chlef. Cette structure n’a pas cessé d’assurer ce genre d’Intervention, même en plein pandémie de Covid19, étant donné qu’il s’agit du seul service ORL ouvert dans la région. Les structures similaires relevant des établissements hospitaliers de Sidi Bel Abbes, Tlemcen et autres, ont été consacrés à la prise en charge des patients Covid19, a précise la spécialiste. A ce propos, quelque 247 hospitalisations ont été effectuées en juin et 203 autres au mois de mai dernier, a noté la même responsable, qui espère, avec sa jeune équipe, faire beaucoup plus pour ces malades.

Par ailleurs, le service a cessé les opérations d’implantation cochléaire de l’oreille depuis le mois de mars dernier, depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19. Durant la période allant d’octobre à mars derniers, 120 implants ont été posés, rappelle-t-on.

La pose des implants a temporairement été arrêtée en raison du risque d’infection par le virus sur les malades, principalement les enfants, a-t-on expliqué.